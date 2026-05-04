04/05/2026 10:21

余偉文：去年底外匯基金美元資產佔比低於80%，往後將更為多元化

《經濟通通訊社4日專訊》金管局總裁余偉文出席財經事務委員會會議時表示，外匯基金於2024、2025年底的美元資產佔比低於80%，往後將更為多元化，過去幾年所持有的美元資產均傾向於縮短年期，因為孳息率上升時，短年期所受影響會較小，亦希望保持比較強的流動性。



對於財政預算案提出，未來兩個財政年度從外匯基金調撥共1500億元至基本工程儲備基金，余偉文指出，1500億元的調撥對外匯基金累計盈餘有些影響，形容去年外匯基金收益錄得超過3300億元是非常高，調撥後盈餘依然有增加，2月初時累計盈餘增加至8200億元，高於2024年底逾7000億元。



金管局副總裁李達志表示，2月28日中東出現衝突後，金融市場大幅波動，債息上升、債價下跌，股票市場全面下跌，貨幣市場匯率亦有類似的情況，但美元兌其他貨幣下跌，為持有的外幣資產帶來正面匯兌收益。(bn)



