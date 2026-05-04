04/05/2026 12:23

【穩定幣】金管局余偉文：待首批穩定幣推出後，再考慮是否發新牌

《經濟通通訊社4日專訊》金管局上月發出首批兩個穩定幣發行人牌照，金管局總裁余偉文表示，希望穩定幣的推出「起步穩」，再慢慢推進，兩個穩定幣發行人，分別預計今年中及今年底推出穩定幣，兩者用途頗不同，會先觀察兩個穩定幣推出後的實施情況，了解實際風險與預期是否相符，從而優化監管過程。



他說，待首批穩定幣推出後，再考慮是否發新牌，重申即使再發牌，亦會是有限數量，要視乎市場容納到多少發行人及不同的新風險，強調會做好市場期望管理。



金管局副總裁陳維民表示，發牌後一直與兩個持牌人密切接觸，他們在按計劃正式推出穩定幣前仍有不少工作，例如系統本身準備是否達標、風險管控及人員配合；如果涉及跨境應用場景，是否獲當地許可等；部分亦涉及第三方獨立驗證的控制措施。(bn)

