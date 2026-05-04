04/05/2026 15:11

陳浩濂:港金結算公司清算系統目標今年試運行，港交所正準備重啟黃金期貨交易

《經濟通通訊社4日專訊》署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，由政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司，正積極推進清算系統的準備工作，目標是今年清算系統試行營運。



他稱，港交所(00388)正準備在未來數月內重啟黃金期貨交易，港交所將會該基礎上稍後優化合約設計和完善交收機制，詳情適時公布。



在黃金供給方面，陳浩濂表示，當局推動金商在香港建立或擴建精鍊廠，目前已有數家具備國際認證資格的企業表示有興趣發展，又指自從倫敦金屬交易所去年將香港納入其全球倉庫網絡以來，由7個營運商營運、共15個認可倉庫已經投入運作，現時已儲存約24000公噸有色金屬。



陳浩濂又指，地緣政治不確定性加劇，通脹壓力持續的背景下，黃金的戰略重要性更為顯著，為香港發展黃金金融交易提供機遇。當局正從多方面推進黃金市場發展，並逐步推展其他大宗商品市場發展，建立全面交易生態圈。(bi)