04/05/2026 16:25

【港元定存】平安數字銀行推港元定存優惠，一個月港元定存首五萬8厘

《經濟通通訊社4日專訊》平安數字銀行公布，由即日起至今年5月31日，該行全新個人合資格客戶只要用特定推薦碼成功開立個人儲蓄存款賬戶，並敘造一個月港元定期存款，首5萬元享8厘年利率；開戶後首30日，首5萬元活期存款同樣可享8厘年利率。



平安數字銀行外幣兌換定存優惠同樣火熱加時至今年5月31日，客戶只要於「定期存款」頁面．揀選標示「外幣兌換優惠」的產品開立定存，一步到位完成外幣兌換及定存開立，人民幣、美元、港元7日定期存款分別高達21厘、15.2厘以及6.8厘。



現有客戶由即日起至今年5月31日，將新資金投放港元定存，敘造6個月即可享2.6厘年利率，12個月更可達2.75厘年利率。(bn)