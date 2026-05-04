04/05/2026 11:55
《港元利率》港元拆息繼續升跌互現，一個月拆息報2.44厘
《經濟通通訊社4日專訊》拆息繼續升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.4431厘，升0.072基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60708厘，升0.214基點。
隔夜息報2.57726厘，跌31.345基點；一周拆息跌15.059基點，報2.44262厘，兩周則升1.256基點，報2.44262厘。長息方面，六個月拆息升0.096基點，報2.72679厘，一年期則跌0.185基點，報2.9875厘。
港元匯價今日在7.8355-7.8329之間上落，最新報7.8335。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.57726厘，跌31.345基點；一周拆息跌15.059基點，報2.44262厘，兩周則升1.256基點，報2.44262厘。長息方面，六個月拆息升0.096基點，報2.72679厘，一年期則跌0.185基點，報2.9875厘。
港元匯價今日在7.8355-7.8329之間上落，最新報7.8335。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.57726
|-31.345
|一周
|2.44262
|-15.059
|兩周
|2.44262
|+1.256
|一個月
|2.4431
|+0.072
|兩個月
|2.52774
|-
|三個月
|2.60708
|+0.214
|六個月
|2.72679
|+0.096
|一年
|2.9875
|-0.185
資料來源：香港銀行公會