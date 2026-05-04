04/05/2026 09:10

《強積金》劉麥嘉軒︰積金易12個受託人上台工作正式完成，料未來收費再減20至25點子

《經濟通通訊社4日專訊》積金局主席劉麥嘉軒網誌指出，「積金易」平台歷時近兩年的上台工作正式完成，成功將12個受託人的強積金計劃行政系統整合在一個電子平台，一站式處理涉及約500萬名計劃成員、30萬名僱主、1100萬個帳戶，以及逾15000億退休儲蓄的強積金計劃行政工作。



劉麥嘉軒稱，「積金易」運作快滿兩周年之際，使用率持續上升，規模效益越加顯著，減費的步伐亦有所加快。自「積金易」前年投入運作後，強積金行政費已由過往平均58點子下調至「積金易」收費的37點子。而由今年4月1日起，「積金易」收費更由37點子進一步下調至29點子，減幅達22%，較受託人過去平均收取的58點子減少一半。



劉麥嘉軒認為，越來越多用戶以電子方式使用「積金易」，相信「積金易」收費未來可以再下降至20-25點子，而且有信心在不足10年就可以節省500億元行政開支。相關減費將直接惠及所有強積金計劃成員，長遠為他們的退休儲蓄帶來更可觀的回報。(kl)