04/05/2026 09:52

《真知灼見－溫灼培》干預後日圓仍弱

《真知灼見》日本政府與日本央行於4月30日（上周四）歐洲時段，當日圓大約在160.45兌1美元水平時，疑似合力對日圓弱勢作出干預。雖然日本官方一直未有承認，但從日圓短期內的大幅升值情況所見，《日本經濟新聞》認為這是一次干預。然則日本財政部此前已多次向市場發出可能干預的警告，但此次疑似干預仍然令市場驚訝。在干預後翌日，日本財務官三村淳繼續向市場發出暗示，表示不排除再有第二輪及第三輪行動。是次干預多少能反映出日央行對捍衛日圓於160兌1美元的決心。



*干預後，日圓最強也僅見155.51兌1美元*



不過，從干預後的走勢所見，《路透社》數據顯示，日圓最強僅見155.51兌1美元，隨後便回跌，今早（4日）於亞洲市場處156.90水平。不少市場分析亦將今次事件與兩年前（即2024年4月底至5月初）同期的疑似干預作比較，並發現當時日圓同樣在約160兌1美元附近受到干預後，隨即大幅升至151區間，且維持近兩個月強勢，直至該年7月日圓才再度跌回約161兌1美元水平。明顯，對比兩年前，日央行今次干預的效果較弱，但其所動用的資金卻不少。



*是次干預動用資金僅較過往少些許*



《路透社》引述日央行於上周五（1日）公開的帳戶顯示，上周的干預可能動用了5.48萬億日圓，即約350億美元，金額相比2024年7月所動用的368億美元僅差少許。對於日圓長期疲弱，市場普遍歸咎於多重因素，包括美日息差、日本貿易整體表現欠佳，以及數碼競爭力低迷等結構性問題。



*日圓或暫於156至158區間徘徊*



日央行對投機者拋售日圓，確實具有一定阻嚇作用，並可能使日圓初步或可於約158兌1美元水平找到支持，然而，由於日本能源高度依賴進口，倘若霍爾木茲海峽遲遲未能恢復通航，在缺乏能源作為經濟發展後盾的情況下，相信日圓仍易跌難升。雖然日本財務官三村淳揚言，不排除日央行會作出第二輪甚至第三輪「行動」（意味干預），但相信相關措施主要屬於防衛性操作，用以避免日圓跌穿160兌1美元的關鍵水平，而非刻意推升日圓走強。當然，話說回來，若霍爾木茲海峽一旦重開，令美國聯儲局有望提早減息，再配合日央行的干預，以阻止日圓過度下跌，則日圓亦不排除出現回升，並挑戰約154兌1美元水平。但就現階段而言，料日圓較大機會徘徊於156至158兌1美元區間。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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