04/05/2026 12:46

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▷ 新任聯儲局主席沃什傾向減少前瞻指引與對外溝通

▷ 會議基調轉向中性略偏鷹派，市場不確定性增加 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道4日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就聯儲局公開市場委員會(FOMC)4月的會議發表評論表示，4月FOMC會議可說別具歷史意義。一方面，這是鮑威爾最後一次以聯儲局主席身份主持會議；另一方面，這亦是自1992年10月以來，首次出現四名擁有投票權的委員提出反對意見。米蘭(Stephen Miran)反對維持利率不變，主張減息25個基點；哈馬克(Beth Hammack)、卡什卡利(Neel Kashkari)及洛根(Lorie Logan)則投票支持將政策利率維持於3.5%至3.75%區間，但反對會後聲明的措辭－－他們不支持貨幣政策繼續保持寬鬆，認為局方應採取較為中性的立場。鑑於即將上任的聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)曾表示，相比事前取得共識，他更看重「良性的內部辯論」，是次情況或象徵著一種不算熱烈的歡迎姿態，亦反映共識並非理所當然，而是一門值得掌握的藝術。至少，今次會議清楚顯示，FOMC內部存在不同觀點與細微分歧，並可公開表達。至於聯儲局的雙重使命，會後聲明確認通脹存在上行風險，而就業增長則仍疲弱。沃什對通脹風險大致認同，但至今未對「充分就業」的重要性明確表態。綜合而言，若按表面解讀，其立場或難以稱得上偏鴿。*沃什傾向減少前瞻指引及對外溝通，或更難確認其政策取態*記者會還締造更多歷史性發展。鮑威爾在宣布卸任主席職務時表示，將繼續留任聯儲局理事會成員。儘管他早已有退休打算，但有關暫緩對其採取法律行動的保證，顯然未能完全符合他的期望。作為一般理事，他表示未來將保持低調，並預期沃什會按慣例獲選為下一任FOMC主席。至於通脹，鮑威爾指出油價的主要影響或需三至四個月後才會浮現，而關稅的影響則預期在未來一至兩個季度內逐步消退。他補充，由於通脹上行的主要風險來自能源價格，討論將政策轉為較中性的立場實屬合理。此番言論明顯帶有偏鴿意味，但並未獲得所有與會者認同。他亦暗示，部分未具投票權的成員同樣希望取消有關寬鬆傾向的表述。不過，作為即將卸任的主席，其觀點影響力已相對有限。整體而言，本次會議的基調有別於之前的偏鴿立場，取態偏向中性甚至略帶鷹派。目前，除米蘭外其餘具投票權的成員仍支持維持利率不變，同時無人表態支持加息，但他們的取態並未減輕市場面對的不確定性。距離下一次記者會仍有兩個月時間，期間變數不少，屆時通脹很可能進一步攀升。沃什早前亦曾提及，考慮在參考通脹指標時剔除短期波動因素，此舉或令局方在面對由能源價格推動的通脹時，採取較為中性及觀望的態度。但鑑於他傾向減少前瞻指引及對外溝通，未來市場要確認其政策取態或將更為困難。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。