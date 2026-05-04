04/05/2026 15:46

【美國議息】安本：聯儲局傾向保持耐性而非即時緊縮措施，科技板塊料領漲股市

《環富通基金頻道4日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong在4月29日美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後分享他對市場看法。他指，美聯儲已對不斷上升的通脹風險作出回應，認同戰爭引發的能源價格上漲風險。三位聯邦公開市場委員會成員反對在政策聲明中保留寬鬆傾向，這進一步凸顯了這一點。市場已從一面倒預期2027年前減息，轉變為2027年有50%的加息機率，這反映出市場擔憂，隨著通脹風險加劇，美聯儲可能更願意從鴿派立場轉向中性。



*貨幣政策立場逐漸偏向中性，宏觀通脹環境更正面*



儘管美聯儲的貨幣政策立場正逐漸偏向中性，但一旦沃什(Kevin Warsh)正式就任美聯儲主席，政策動態可能會進一步演變。如果霍爾木茲海峽的能源供應限制在2026年5月或6月有所緩解，美聯儲可能會重新評估通脹持續的風險，因為能源價格影響擴散到更廣泛價格上升的情況將會減弱。在這種情況下，採取緊縮性政策應對的必要性將會降低。預期美聯儲傾向於保持耐性，而不是採取即時性的緊縮措施，沃什不太可能想承受其首個實質決策帶來政策失誤的風險。



在此背景下，預期股票將繼續受到支持，其擁有一種作為遠期定價資產的特性，而非反映當前狀況的現貨資產。儘管4月份出現反彈，但持倉水平仍較低。散戶投資者的資金流入比2026年1月的峰值低約50%。機構投資者的股票配置接近2025年年中以來的最低水平。互惠基金的現金持有量仍維持在4.5%左右的高點。而此輪上漲主要由對沖基金的空頭平倉活動所推動，有數據顯示空頭平倉的規模幾乎是新增長線投資規模的三倍，顯示此輪上漲在技術上仍處於低位，而非市場過分情緒高漲。



目前的宏觀通脹環境比2022年更為正面。亞特蘭大聯邦儲備銀行工資增長追蹤指數(Atlanta Fed Wage Growth Tracker)目前約為4.0%，而2022年為6.5%，顯示間接的工資價格壓力較小。目前的政策利率高於2022年，歐洲央行存款利率接近中性水平(2%)，而美聯儲利率約為3.75%，高於中性水平，為應對更高的通脹提供了緩衝。



*美國將受惠能源自主，日韓台灣從科技和AI需求獲益*



預期市場將出現分化。若霍爾木茲海峽重新開放，能源價格將有所回落，但仍將高於衝突前的水平，從而維持一定的地緣政治風險溢價。在此環境下，預期市場將偏好那些能源韌性強、科技相關增長動力強勁的地區。美國將受惠其能源自主性，同時，美國、日本、韓國和台灣也佔據有利地位，能夠從持續的科技和人工智能驅動的需求中獲益。這些地區在更強勁的結構性增長引擎的支持下，更有能力消化更高的投入成本，同時保持利潤率和盈利增長動能。



微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta於2026年4月29日發布的業績報告和前瞻性指引進一步強化了這一觀點，這些報告共同顯示，2026年與人工智能和雲端運算相關的資本支出計劃將大幅增加。目前，超大規模雲端服務商的資本支出總額預計超過7000億美元，顯示人工智能投資周期依然完整、基礎廣泛且持久，而非周期性或前期發展。預計這種持續的支出將繼續流向人工智能硬體、半導體和組件製造商，尤其是在日本、韓國和台灣，從而進一步提高北亞地區科技供應鏈的盈利可見度和中期增長前景。(wa)



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