04/05/2026 16:00

【美國議息】思博瑞資管：未來加息或減息均有可能，料市場波動性持續上升

《環富通基金頻道4日專訊》聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布，將聯邦基金利率繼續維持在3.50%至3.75%區間，貫徹以數據為依歸的決策方針。思博瑞投資管理資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber，以及多元資產解決方案團隊投資組合經理Rushabh Amin指，目前，FOMC選擇先排除地緣政治風險的影響，並將能源價格衝擊定性為「短暫性」因素，不會對消費者持續構成壓力。市場共識預期，今年大部分時間美國孳息率曲線將不會反映任何政策轉向。風險維持中性，未來加息或減息均有可能，具體走向取決於聯儲局如何平衡雙重使命，以及未來聯儲局領導層的政策取向。



美國去年四季度經濟增長令人失望，但前瞻性指標顯示，勞工市場及近期零售銷售數據均表明，今年一季度有望輕微回升。仍然預期隨著價格衝擊的影響逐步傳導至整體經濟，並可能拖慢AI基建步伐，由於這方面的建設是推動去年GDP增長的重要因素，預計美國經濟增長或從2025年的高位放緩。消費者財務狀況依然疲弱，最寬鬆的財政政策時期或已告一段落。在進一步政策措施出台之前，預計市場波動性將持續上升。



*即使在地緣政局升溫前，已難令通脹降至目標水平*



以聯儲局偏好的消費支出物價指數(PCE)計算，今年3月核心通脹（剔除食品及能源）按年升至2.6%，與市場預期大致吻合。然而，此趨勢亦表明即使在地緣政治局勢升溫之前，要令美國通脹降至目標水平已是困難重重。隨著增長已見放緩，加上需求可能提前釋放，通脹走勢正變得更加清晰。過去兩年，高於目標的通脹尚能被高於趨勢的經濟增長所抵銷，但若欠缺進一步財政寬鬆措施，這種局面實難以持續。



過往，聯儲局習慣將能源價格波動及其對消費者的影響視為短暫衝擊，並更側重於核心通脹指標。最近的整體通脹預期雖有上升，但仍遠低於2022年水平。商品價格需在高位維持較長時期，才能有意義地影響通脹預期，而更關鍵的是，這必須配合經濟增長預期的上調。(wa)



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