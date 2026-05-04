04/05/2026 16:38

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 4月FOMC會議維持利率不變，四票反對現分歧

▷ 鮑威爾稱可能修改前瞻指引

▷ 沃什獲參議院通過任命為聯儲局新主席 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道4日專訊》東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠就4月聯儲局議息會議發表評論。他指，FOMC內部分歧明顯。會議雖決定維持利率不變，但投票結果卻出現四張反對票－－理事米蘭(Miran)支持減息尚屬意料之內，但另外三位成員反對政策聲明中「傾向寬鬆」的措辭則令人意外。事實上，近期公布的點陣圖早已反映FOMC對利率前景存在明顯分歧，而今次正式出現多票反對，意味政策討論的重心已發生實質性轉變。鮑威爾亦坦言，修改前瞻指引或已是箭在弦上。*能源衝擊考驗聯儲局政策定力，供應端壓力主導今年政策基調*能源衝擊正考驗聯儲局的政策定力。毋須等待議息紀錄出爐，市場對政策變數背後的推動因素早已一清二楚。自伊朗戰爭爆發以來，全球能源市場受到前所未有的衝擊，美國油氣價格大幅飆升。面對這類衝擊，央行按傳統做法一般會暫時忽略初始價格波動，僅針對二次傳導效應採取行動。鮑威爾與委員會多數派仍按部就班地維持寬鬆政策路徑，但「鷹派」委員明顯已失去耐性。在經濟仍具韌性、通脹捲土重來的背景下，他們正迫切要求政策盡快轉向。「沃什時代」來臨，政策路徑充滿變數。如何掌舵內部分裂的聯儲局，將是候任主席沃什(Kevin Warsh)的首要考驗。參議院已通過相關任命，為沃什下月正式接掌聯儲局鋪平道路。他在國會作證期間言辭審慎，並未明確透露短期政策取向。市場目前只能從他過往的言論推敲其政策立場，一方面他對通脹及量化寬鬆的態度偏向鷹派，另一方面則對AI驅動經濟「黃金時代」抱持偏向鴿派的預期。供應端壓力主導今年政策基調。今年貨幣政策的關鍵焦點，在於美國經濟如何消化繼疫情和關稅問題後的新一輪負面供應衝擊。由於沃什領導的聯儲局短期內難以判斷，在「雙重使命」之下究竟是通脹還是就業的失衡風險較高；因此，選擇「按兵不動、依賴數據」無疑是阻力最小的政策路徑。*減息周期或半年內啟動，惟高度依賴中東衝突緩和*市場預期發生劇烈調整。目前市場已幾乎完全排除2027年底前加息的可能性。儘管市場仍預計下一步行動為減息（預計於2027年12月），但整體信心已顯著下降。東方匯理資產管理傾向認為減息周期會更早展開（或於半年內啟動），但這高度依賴一項假設：即中東衝突逐步緩和，從而對美國通脹和就業環境帶來正面影響。考慮到戰事走向存在極大變數，實際政策路徑極有可能偏離目前的基準預測。資產配置方面，東方匯理資產管理對美國國債存續期持中性看法，但考慮到通脹風險尚未被市場充分定價，會繼續增持抗通脹債券(Linkers)。短期內，隨著市場重新評估聯儲局政策前景，美元料將獲得短期支持；但油價再度上漲或壓制風險偏好。這對股市而言並非利好訊號，尤其是當估值和技術指標已重返超買區間。在強勁盈利預期已被充分定價的情況下，投資者需警惕「買預期，沽事實」所帶來的回調風險。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。