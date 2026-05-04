04/05/2026 09:43

【聚焦人幣】印尼與中國二維碼支付體系實現互聯互通

《經濟通通訊社4日專訊》印度尼西亞銀行（印尼央行）4月30日宣布，印尼二維碼標準支付系統(QRIS)已與中國二維碼支付體系實現互聯互通，兩國消費者可通過各自常用支付平台在大部分跨境零售場景下掃描二維碼完成支付。目前，支付寶和銀聯已在系統開通時接入，微信支付仍在技術審核中。



據了解，此次合作是印尼推動本幣結算、降低跨境支付對中間結算貨幣依賴的重要舉措。通過建立印尼盾與人民幣直接結算機制，兩國跨境支付可減少對中間貨幣的依賴，有助於降低匯率波動風險、減少交易成本，提升雙邊金融結算效率。



印尼央行行長佩里．瓦吉約表示，二維碼支付互聯互通是印尼與中國金融合作的重要成果。目前兩國本幣交易規模已達約180億美元，顯示雙方在數字支付互聯和金融合作方面取得積極進展。他鼓勵兩國遊客在跨境出行中更多使用移動支付方式，提升支付便利性。(wn)



