04/05/2026 13:50

【ＡＩ】豆包擬推出付費版本，最高每月500元，將專注生產力場景

《經濟通通訊社4日專訊》豆包在App Store的頁面近日出現付費版本服務聲明。聲明稱，為更好地服務專業用戶，豆包將在免費版的基礎上，推出包含更多增值服務的付費版本。同時，該頁面還披露了三檔訂閱價格：標準版連續包月每月68元（人民幣．下同），連續包年688元；加強版連續包月每月200元，連續包年2048元；專業版連續包月每月500元，連續包年5088元。



對此，豆包官方回應稱，豆包始終提供免費服務，在免費服務的基礎上，豆包也在探索推出更多增值服務，相關方案細節目前還在測試階段。



據內媒援引消息人士報道，豆包的付費功能將主要專注在複雜任務和生產力場景，如PPT生成、數據分析、影視製作等。隨著模型能力持續升級，產品已經能滿足越來越多的複雜高價值任務，但此類任務需消耗更多算力與推理時間。因此豆包計劃上線付費服務，滿足好這部分複雜場景需求，免費版本則繼續面向用戶的日常使用。(wn)