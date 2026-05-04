04/05/2026 15:25

《行業數據》內地五一檔電影票房破5億，放映場次超去年同期

《經濟通通訊社4日專訊》據貓眼專業版數據，截至5月3日20時35分，五一檔（5月1日-5月5日）總票房（含預售）突破5.24億元(人民幣．下同)，總觀影人次超1424萬，總放映場次超224.5萬。



《央視新聞》報道，在票房穩步攀升的背後，今年五一檔的突出亮點是放映場次更多、電影票價更加惠民。截至目前，五一檔前三天放映場次達到144.2萬場，超過去年同期的143萬場，平均票價降低2.9元。



2026年五一檔首日全國平均票價36.8元，創下近四年同期最低。北京、河北、浙江、安徽、廣西、湖南、湖北、四川、貴州、雲南等地相繼推出觀影惠民補貼，助力電影市場。



今年是「十五五」開局之年，也是「電影經濟促進年」。據測算，2026年電影全產業鏈產值突破2000億元，中國電影產業正從單一票房轉向多元化消費生態。這個五一，電影+文旅、電影+生活、電影+消費模式，繼續激活市場潛力、拉動假日經濟增長。(ry)