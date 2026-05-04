04/05/2026 16:14
《中國要聞》全國鐵路迎假期返程高峰，今日預計發送旅客2030萬人次
《經濟通通訊社4日專訊》國家鐵路集團消息，5月3日全國鐵路發送旅客1859.8萬人次；5月4日，全國鐵路預計發送旅客2030萬人次，計劃加開列車1641列。「五一」假期近尾聲，鐵路迎來返程客流高峰，客流持續保持高位運行。
從鐵路12306車票預售情況看，今日熱門出發城市主要有北京、廣州、成都、上海、杭州、武漢、西安、南京、鄭州、重慶；熱門到達城市主要有北京、上海、廣州、成都、杭州、深圳、武漢、鄭州、西安、南京；南寧至廣州、成都至西安、北京至上海、武漢至上海、長沙至武漢等熱門區間客流集中。各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，細化站車服務措施，全力保障旅客平安有序返程。(ry)
從鐵路12306車票預售情況看，今日熱門出發城市主要有北京、廣州、成都、上海、杭州、武漢、西安、南京、鄭州、重慶；熱門到達城市主要有北京、上海、廣州、成都、杭州、深圳、武漢、鄭州、西安、南京；南寧至廣州、成都至西安、北京至上海、武漢至上海、長沙至武漢等熱門區間客流集中。各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，細化站車服務措施，全力保障旅客平安有序返程。(ry)