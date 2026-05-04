04/05/2026 12:23

《匯海威言－毛偉廉》美伊和談仍陷膠著，本周聚焦美就業報告

《匯海威言》美伊和談陷僵局，分析本周美元匯價、原油、金價走勢。日本央行干預日圓，能否改變圓匯長期偏弱局面？本周重點是美國4月就業報告。



*美元指數：窄幅區間波動為主，非農結果成關鍵*



美國聯儲局於上周四（4月30日）議息會議後宣布，連續第三次維持利率於3.50厘至3.75厘不變，然而投票結果八贊成、四反對，反對票數創1992年10月以來最多，當中三位反對未來降息的暗示，另一位則主張直接降息一碼。主席鮑威爾會後強調政策路徑保留加息與降息「雙重可能性」，並指出在油價衝擊未完全消化前，聯儲局不急於討論減息，被市場普遍解讀為偏鷹訊號。整體語調雖偏鷹派，但委員之間的分歧明顯加深，反而削弱了政策一致性，促使美元指數DXY在議息結果公布後顯著回落，最低見97.72，DXY上周五（5月1日）在98.16收盤。本周而言，DXY預料將於98至99.50區間內反覆上落。上周公布的美國第一季增長只有2.0%，差於預期，滯脹風險升溫限制了美元上升空間。本周關注周五（5月8日）4月就業報告。



*原油：高位水平上落*



回顧上周，雖然特朗普宣布無限期停火，但實際執行上並不順利。伊朗對霍爾木茲海峽的通行限制仍屬「有條件開放」，區內航運與能源供應維持高度不確定性，令油市持續波動。WTI原油在上周一度升穿每桶110美元後回落，上周五收在101.94美元，但整體仍處高位上落格局。只要中東局勢未能真正降溫，本周WTI原油預計會於100至110美元區間反覆上落。不過，阿聯酋於5月1日正式退出OPEC，歷史性脫離已加入約50年的組織，市場或揣測阿聯酋會獨自大量增產，本周油價向下波動的可能性不容忽視。



*黃金：靜待非農結果*



地緣政治理應利好避險需求，但實際上受制於高油價推升通脹預期及美國利率維持高企，黃金上周反而一度回落至近3周低位（每盎司4509美元），上周五收在4614美元。本周而言，若戰事無進一步惡化，金價或以緩步下行為主。金市密切關注周五美國4月非農就業報告。3月非農新增17.8萬個職位，優於預期，本周若數據維持強勁，將進一步打壓減息預期，利淡黃金；反之若數據疲軟，金價有望反彈。



*美元兌日圓：干預難扭轉圓匯基本面壓力*



上周四市場盛傳日本央行曾入市買入日圓，因美元兌日圓一度急跌約3%，最低曾見155.52。不過，日本官方至今未有確認實質干預行動，較大機會屬於「口頭警告配合市場自行修正」。



基本面而言，美日息差仍然龐大，日本國債沉重，央行難以大幅加息，日央行政策正常化步伐依舊緩慢，限制了日圓中長線升值空間。因此，即使短線出現干預，美元兌日圓回落後仍不排除再度走高，圓匯仍以偏弱為主，本周美元兌日圓料回升至159水平。



總結而言，本周市場焦點仍是中東局勢會否再度升溫，以及能源價格對通脹與美元走勢的影響。在不確定性仍高的情況下，在周五美國公布4月就業報告前，市場觀望情緒濃厚，各主要資產料維持高位窄幅橫行格局。



*本周黃金技術分析*



現貨金於上周四及上周五連續反彈，但在上周五收報約4614美元後，日線圖的陰陽燭形成一個細小的「十字星」，不排除本周金價出現技術性回調的可能。



從技術角度看，上方首個阻力位在4772美元（4月22日高位），若能有效突破，料有機會進一步上試4889美元（4月17日高位）；反之，下方支持位先看4509美元（4月29日低位），一旦失守，金價或擴大跌勢，下試4306美元（3月24日低位）。



*本周重要經濟數據*



周二（5日）

12:30：澳洲央行議息，預測加息0.25厘至4.35厘，前值為4.1厘。



周五（8日）

20:30：美國4月非農業新增職位，預測為增加7.2萬，前值為增加17.8萬。

20:30：美國4月失業率，預測與前值均為4.3%



*本文撰於2026年5月4日上午0時15分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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