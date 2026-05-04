04/05/2026 09:08

【外圍經濟】後巴菲特時代首季財報，巴郡現金儲備升至3970億美元新高

《經濟通通訊社4日專訊》巴郡公布後巴菲特時代的首季財報，在阿貝爾擔任CEO的第一個季度，現金儲備躍到歷史最高水平，至3970億美元，營業利潤也大幅增長，同期淨減持81億美元股票資產。



今年接替巴菲特出任CEO的阿貝爾亦恢復了股票回購，這是一年多來首次。第一季巴郡回購2.342億美元自身股票。



阿貝爾上周六（2日）在奧馬哈首次以CEO身份主持年度股東大會並講話。這是幾十年來巴菲特首次不再主持該會議，但他仍出席了本次會議，並在開場時簡短講話。



業績方面，公司保險業務組合的承保利潤飆升至17億美元，按年增長約29%。汽車保險子公司Geico的稅前承保利潤下降35%，原因是其面臨更多損失及增加支出以爭取新客戶。鐵路業務BNSF淨利潤則增長13%，至14億美元。



截至3月底的三個月內，公司總營業利潤達到113.5億美元，按年增長近18%。(rc)