04/05/2026 09:41

【中東戰火】美國廉價航空Spirit宣布停運，與白宮的紓困談判破裂

《經濟通通訊社4日專訊》美國廉價航空Spirit上周六（1日）發布聲明表示，已開始有秩序停止營運。



公司表示，所有Spirit航班已取消，建議乘客不要前往機場。該航空公司未能與特朗普政府達成融資協議。



Spirit CEO Dave Davis表示：「維持公司營運需要數億美元的額外資金，而Spirit公司無法籌集到這些資金。這一結果令人極為失望，我們任何人都不希望出現這種局面。」



美國政府曾考慮向Spirit提供5億美元資金，作為交換，獲得該公司在破產重組完成後最多90%股份的認股權證。不過，主要債權人不同意這項交易，因為一旦該航空公司未來再次破產，政府的債權將有優先受償地位。



美國交通部長Sean Duffy宣布對持票乘客和員工的支援措施。他表示：「我們已啟動航空公司合作夥伴機制，確保旅客不會滯留，各地航線通達，機票價格不會大幅飆升，同時幫助Spirit的員工尋找新的就業機會。」(rc)