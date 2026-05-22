05/05/2026 17:36

《外圍焦點》美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社5日專訊》美股昨日三大指數齊告下跌，因中東戰火重燃，阿聯酋攔截伊朗多枚導彈，加上據報有南韓公司運營的船隻在霍峽內側遭到攻擊起火，再度引發霍峽供應中斷恐慌。道指收市跌557點或1.13%，報48941點；標指跌29點或0.41%，報7200點；納指跌46點或0.19%，報25067點。港股方面，恒生指數收市報25898，跌197點或0.8%，成交1222億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布3月出口，月率升幅料由4.2%收窄至1.9%；3月進口月率升幅料由4.3%收窄至2.7%；3月貿易收支料由負573億美元惡化至負610億美元。9:45pm，美國公布4月綜合採購經理人指數，料由50.3升至52.1；4月服務業採購經理人指數料由49.8升至51.3。10:00pm，美國公布3月新屋銷售，月率料由下滑17.6%改善至升3%。



在美國，今日公布業績的公司有：AMC院線(US.AMC)、超微半導體(US.AMD)、BioNTech SE American Depositary Share(US.BNTX)、輝瑞(US.PFE)、貝寶(US.PYPL)、Shopify Inc(US.SHOP)等。(wa)