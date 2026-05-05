25,898.61
-197.27
(-0.76%)
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05/05/2026 18:05
美匯指數報98.498，關注美國4月ISM非製造業PMI
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.498
|98.374
|0.124
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.51/55
|157.26/30
|157.23/27
|歐元/美元
|1.1689/93
|1.1687/91
|1.1691/95
|英鎊/美元
|1.3541/45
|1.3542/46
|1.3531/35
|美元/瑞郎
|0.7831/35
|0.7833/37
|0.7839/43
|美元/加元
|1.3610/14
|1.3614/18
|1.3625/29
|澳元/美元
|0.7162/66
|0.7157/61
|0.7166/17
|紐元/美元
|0.5881/85
|0.5878/82
|0.5872/76
|美元/人民幣
|6.8298/02
|6.8285/89
|6.8301/05
|美元/港元
|7.8362/66
|7.8355/59
|7.8329/33
*上述報價只供參考用