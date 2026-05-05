25,727.57
-368.31
(-1.41%)
25,620
-386
(-1.48%)
低水108
8,650.16
-124.23
(-1.42%)
15,107.55
-13.37
(-0.088%)
80,323.3400
+462.3300
(0.579%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
80,323.34
+462.33
+0.579%
2,362.1600
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05/05/2026 09:05
美匯指數報98.493，美國3月工廠訂單按月升1.5%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.493
|98.374
|0.119
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.21/25
|157.20/24
|157.23/27
|歐元/美元
|1.1683/87
|1.1691/95
|1.1691/95
|英鎊/美元
|1.3521/25
|1.3531/35
|1.3531/35
|美元/瑞郎
|0.7843/47
|0.7838/42
|0.7839/43
|美元/加元
|1.3625/29
|1.3618/22
|1.3625/29
|澳元/美元
|0.7156/60
|0.7168/72
|0.7166/17
|紐元/美元
|0.5860/64
|0.5871/75
|0.5872/76
|美元/人民幣
|6.8301/05
|6.8305/09
|6.8301/05
|美元/港元
|7.8338/42
|7.8332/36
|7.8329/33
上述報價只供參考用