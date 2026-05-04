05/05/2026 07:57

《國金頭條》伊朗無人機襲阿聯酋，韓國商船海灣爆炸，美股下挫道指跌557點

《經濟通通訊社5日專訊》中東局勢再度緊張，自美伊上月停火後，位於阿聯酋的富查伊拉石油設施遭無人機襲擊起火，一艘韓國船隻在霍爾木茲海峽發生爆炸起火的消息也加劇了緊張情緒，美股周一（4日）三大指數齊告下跌。



道指收市跌557.37點，或1.13%，報48941.9點；標指跌29.37點，或0.41%，報7200.75點；納指跌46.64點，或0.19%，報25067.8點。



阿聯酋攔截伊朗多枚導彈，為上月停火後，該國首次觸發飛彈警報，再度引發霍爾木茲海峽供應中斷恐慌。伊朗同時聲稱擊中美國軍艦，但美國中央司令部於X平台否認。



*紐約期油升3.3%*



事件引發油價急升，紐約期油日內高見每桶107.46美元，日內漲幅約3.3%，報每桶105.31美元，反映供應擔憂升溫。布蘭特期油同樣走強，突破110美元關口，報每桶113.97美元，日內升幅達5.3%。



國際金價顯著受壓。現貨黃金價格日內跌幅擴大至2%，報每盎司4520美，而紐約期金市場亦跟隨市況下行，錄得2.4% 的跌幅，報每盎司4528美元。



美匯指數徘徊於98.2附近，日內報98.41，升0.2%。美元兌日圓匯率持續波動，日圓明顯偏強，日內報157.07附近，微升0.03%。歐元兌美元匯率微跌0.2%，報1.1696。(jf)