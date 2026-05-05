05/05/2026 13:32

【中東戰火】戰事對東南亞經濟影響浮現，印尼現增長壓力，菲律賓通脹加劇

《經濟通通訊社5日專訊》印尼2026年首季GDP按年增長5.61%，表現優於預期，主要受國內需求與政府支持帶動。不過，中東戰事導致供應鏈中斷，能源與投入成本飆升至4年新高，經濟增幅面臨壓力。



分析指，中東戰事導致印尼企業信心減弱、產出下降。目前印尼市場依賴政府提供燃料補貼抑制通脹，但隨著能源價格上漲，財政負擔增加。央行可能在年底前兩度加息以穩定匯率，這恐將抑制未來經濟增長。



另一方面，菲律賓受中東戰事影響，4月通脹率升至7.2%，為3年新高，按月漲幅更是26年來最高。柴油與汽油價格分別飆升122.7%及60%。官方警告在巨大物價壓力下，菲國全年通脹率可能高達6.3%。



菲律賓高度依賴中東石油，在地緣政治衝突中極易受到供應衝擊，與價格波動影響。在貨幣政策方面，央行已將利率調至4.5厘，但因通脹遠超目標，不排除再次召開「臨時政策會議」採取強力加息手段。(jf)