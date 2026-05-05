05/05/2026 16:32

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▷ 私人消費、固定資本、貨品出口等主要組成部分上升

▷ 經季節調整後GDP季增2.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社5日專訊》政府統計處今日發布2026年第一季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，2026年第一季本地生產總值較上年同期實質上升5.9%，遠超預期的3.5%，並為近五年來最強季度增長，而2025年第四季的升幅為4.0%。按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2026年第一季與上年同期比較實質上升5.0%，升幅較2025年第四季的2.5%為快。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2026年第一季與上年同期比較錄得2.9%的實質升幅，而2025年第四季的升幅為1.5%。本地固定資本形成總額繼2025年第四季實質上升11.7%後，在2026年第一季與上年同期比較進一步上升17.7%。按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額在2026年第一季與上年同期比較錄得23.8%的實質升幅，升幅較2025年第四季的15.4%進一步加快。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品進口實質上升29.9%，而2025年第四季的升幅為18.2%。服務輸出繼2025年第四季實質上升4.7%後，在2026年第一季與上年同期比較上升3.5%。服務輸入在2026年第一季實質上升3.9%，而2025年第四季的升幅為3.7%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2026年第一季較2025年第四季實質上升2.9%。政府發言人表示，香港經濟在2026年第一季強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第一季按年增長5.9%，較上一季經修訂的4.0%增長加快（上調自先前估算的3.8%），並錄得近五年來最強的季度增長。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯上升2.9%。展望未來，香港經濟增長前景仍然正面，受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求、訪港旅客人次持續增長，以及跨境金融活動活躍。相對堅挺的營商及消費氣氛預期將繼續支持本地需求。然而，中東地區持續的緊張局勢對經濟前景構成下行風險。就此，政府已採取針對性措施，確保能源供應穩定並減輕對相關行業的影響。政府會保持警覺，並繼續密切監察事態發展。(ul)