25,889.41
-206.47
(-0.79%)
25,784
-222
(-0.85%)
低水105
15,107.55
-13.37
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,472.7400
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2,381.7300
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05/05/2026 15:06
澳元兌美元報0.7147，澳洲利率維持4.35%不變符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.488
|98.374
|0.114
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.18/22
|157.26/30
|157.23/27
|歐元/美元
|1.1686/90
|1.1681/85
|1.1691/95
|英鎊/美元
|1.3534/38
|1.3518/22
|1.3531/35
|美元/瑞郎
|0.7840/44
|0.7841/45
|0.7839/43
|美元/加元
|1.3618/22
|1.3623/27
|1.3625/29
|澳元/美元
|0.7145/49
|0.7138/42
|0.7166/17
|紐元/美元
|0.5873/77
|0.5866/70
|0.5872/76
|美元/人民幣
|6.8298/02
|6.8299/03
|6.8301/05
|美元/港元
|7.8359/63
|7.8353/57
|7.8329/33
上述報價只供參考用