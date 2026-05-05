05/05/2026 17:20

恒生優進理財升級獎賞，降低入門門檻並加碼PayDay+出糧迎新獎賞

《經濟通通訊社5日專訊》恒生銀行宣布提高新優進理財客戶獎賞，旨在讓更多客戶能更輕易地體驗銀行服務，尤其年輕專業人士及職場新人，協助他們開展日常理財，踏出投資及保障的第一步。



優進理財客戶登記並轉用PayDay+出糧服務，可獲港幣2000元迎新現金獎賞，且不設最低薪金要求，亦無需完成額外任務。除出糧迎新獎賞外，全新優進理財客戶亦可透過「全面理財總值」增長、選用指定信用卡、投資及保險等產品賺取額外獎賞，總值最高可達$9100（包括+FUN Dollars 及現金回贈）。



恒生銀行零售銀行及財富管理業務主管李樺倫表示，留意到不少年輕人在事業初段需要一個可靠的平台管理出糧、日常開支，並逐步建立投資及保障。優進理財提供一站式財富管理體驗，協助客戶及早開始規劃，建立長遠財務韌性，把「管理、增值、保障」整合於同一體驗之中。



針對首次投資用戶，恒生提供更低入門門檻的投資選擇，包括為18至30歲客戶提供SimplyStock股票港幣0元佣金服務；SimplyFund戶口提供低至港幣1元投資基金；以及「恒生投資快」應用程式內設有的「選股快」及個人化股票資訊等理財工具。(bi)