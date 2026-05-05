05/05/2026 19:11

《再戰明天》歐元區公布PPI，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社5日專訊》歐元區公布PPI，及美國公布ADP就業變動，料為周三（6日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周三本港時間7:50am，日本央行公布3月18日和19日貨幣政策會議記錄。9:00am，新西蘭央行就其金融穩定報告舉行新聞發布會。晚上9:30pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆參加一場討論活動，主題與美國經濟和貨幣政策有關。



*本港公布零售銷售，英國公布PMI*



數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），香港公布4月採購經理人指數。4:30pm，香港公布3月零售銷售，年率升幅料由19.3%收窄至9.4%。同一時間，英國公布4月綜合採購經理人指數，料由50.3升至52；4月服務業採購經理人指數料由50.5升至52。5:00pm，歐元區公布3月生產者物價指數，年率料由下滑3%改善至升1.8%，月率料由下滑0.7%改善至升3.4%。8:15pm，美國公布4月ADP就業變動，料由6.2萬升至12萬。



在本港，明日公布業績的公司有:百濟神州(06160)等。



此外，明日均勝電子(00699)、小馬智行-W(02026)等將有基石投資者持股解禁。(wa)