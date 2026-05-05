05/05/2026 11:41

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.54476 -3.25 一周 2.47476 +3.214 兩周 2.47494 +3.232 一個月 2.48887 +4.577 兩個月 2.53792 +1.018 三個月 2.62024 +1.316 六個月 2.73863 +1.184 一年 3.00262 +1.512

《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.48887厘，升4.577基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.62024厘，升1.316基點。隔夜息報2.54476厘，跌3.25基點；一周拆息升3.214基點，報2.47476厘，兩周則升3.232基點，報2.47494厘。長息方面，六個月拆息升1.184基點，報2.73863厘，一年期則升1.512基點，報3.00262厘。港元匯價今日在7.8358-7.8328之間上落，最新報7.8358。資料來源：香港銀行公會