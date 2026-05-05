05/05/2026 11:41
《港元利率》港元拆息普遍上揚，一個月拆息報2.49厘
《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.48887厘，升4.577基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.62024厘，升1.316基點。
隔夜息報2.54476厘，跌3.25基點；一周拆息升3.214基點，報2.47476厘，兩周則升3.232基點，報2.47494厘。長息方面，六個月拆息升1.184基點，報2.73863厘，一年期則升1.512基點，報3.00262厘。
港元匯價今日在7.8358-7.8328之間上落，最新報7.8358。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.54476厘，跌3.25基點；一周拆息升3.214基點，報2.47476厘，兩周則升3.232基點，報2.47494厘。長息方面，六個月拆息升1.184基點，報2.73863厘，一年期則升1.512基點，報3.00262厘。
港元匯價今日在7.8358-7.8328之間上落，最新報7.8358。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.54476
|-3.25
|一周
|2.47476
|+3.214
|兩周
|2.47494
|+3.232
|一個月
|2.48887
|+4.577
|兩個月
|2.53792
|+1.018
|三個月
|2.62024
|+1.316
|六個月
|2.73863
|+1.184
|一年
|3.00262
|+1.512
資料來源：香港銀行公會