05/05/2026 10:09

《投資觀點》瑞士嘉盛銀行：市場焦點重回AI，繼續看好新興市場股票

《環富通基金頻道5日專訊》瑞士嘉盛銀行外匯策略師Claudio Wewel就資產配置及宏觀經濟前景發表最新市場研究報告，認為市場焦點重回人工智能(AI)。他指，隨著伊朗局勢降溫，市場已逐步回穩，但油價上升令通脹風險持續高企，並將促使政策維持收緊。4月份的市況可分成「上半場」與「下半場」。上半月，市場焦點主要受中東戰事及霍爾木茲海峽關閉的消息主導。到了下半月，隨著投資者預期美伊兩國達成正式協議，或至少有共識地恢復部分石油運輸的可能性增加，市場的風險情緒亦有所改善。



*輕微增持股票輕微減持債券，對黃金及大宗商品輕微增持*



目前業績期剛開始，企業公布的財務表現普遍符合市場的高度預期，增長勢頭大致向好。然而，儘管不同地區所受影響程度不一，油價高企仍然是全球經濟面臨的最大風險。基於此，該行已鎖定部分利潤，並略為下調股票配置比重。不過，整體而言，仍維持對股票輕微增持，並輕微減持債券。在股票方面，繼續看好新興市場。同時，亦對黃金及大宗商品維持輕微增持的倉位。而所增持的現金，將有助該行在這個多變的市場環境中捕捉投資機會。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。