05/05/2026 12:09

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▷ 短期債券具高孳息率、固定利息支付、存續期低等優勢

▷ 短期債券孳息率高於現金存款，可跑贏通脹 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道5日專訊》施羅德投資固定收益投資組合經理James Ringer指，中東戰事為環球宏觀前景增添變數，投資者或傾向持有現金，採取觀望態度亦是可以理解的。持有現金當然能降低投資組合的潛在波動，但此舉未能完全消除風險。事實上，短期債券（即年期五年或以下者）是更有效的保本方法，同時能賺取收益及回報，在市況不明朗時更見吸引力。*能更長時間鎖定吸引孳息率，於風險與回報間獲最佳平衡*當各國央行減息，現金利率會即時跟隨回落，令現金配置面臨再投資風險。相比之下，短期債券能更長時間鎖定吸引的孳息率，而且無論地緣政治局勢如何演變都會繼續支付固定水平的利息。從目前水平來看，短期債券的孳息率已遠高於現金存款，這代表短債有能力帶來跑贏通脹的回報，而這正是現金利率難以媲美的。短期債券的收益部分是其主要優勢，但其真正的優勢在於能結合歷史高位的孳息率及較低的利率風險，在「風險」與「回報」之間取得最佳平衡。這為資本虧損提供了充足的緩衝。因為無論環球局勢如何，債券都會定期支付固定票息；同時，由於債券的還款期（票息及本金）較長債為快，其存續期（或對利率的敏感度）亦較低。簡單來說，債券愈接近到期日，確定性就愈高。*滾動效應有助提升相對穩定性，帶來更高風險調整後回報*縱然中東戰事爆發後孳息率曲線形態有所波動，但其向上傾斜的特性意味著，短期債券不僅提供吸引的利差（carry，即持有債券賺取的收益），亦帶來滾動效應(roll down)。所謂滾動效應，是指隨著債券年期縮短，其孳息率會沿著曲線「滾動」至通常較低的水平，從而自動推高其價格。這個結構性優勢有助於提升短期債券的相對穩定性（與長債相比），並使其具備潛力帶來較現金更高的風險調整後回報。在目前環境下，投資者審慎行事固然可以理解，但對債券投資者而言，選擇並非只有承受高存續期風險或退守現金這兩個極端。短期債券正好介乎兩者之間，其賺取高風險調整後回報的潛力為市況不明朗時期提供了一個務實的選擇。市場前景很難一夕明朗。短期債券的回報或許未必令人驚喜，但勝在能提供穩定及持續的收入。在不明朗時期，「邊等邊賺」有時反而是最理性的投資策略。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。