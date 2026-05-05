05/05/2026 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》繼續前行？

《宏觀銓局》美伊衝突持續，未見任何停火跡象，但投資者情緒卻持續好轉。俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)於3月27日升至31的高位後便逐步回落，截至4月24日，VIX指數已跌回18.7水平。一般而言，VIX高於30代表市場大幅波動，低於20則意味市場走勢靠穩或投資者風險意識下降。以本地貨幣計算，由4月初至4月24日，MSCI亞太（除日本）指數大幅反彈13.6%，緊隨其後的是升9.8%的美國標普500指數及升7.4%的日本股市，而MSCI歐洲指數亦有5%升幅。



部分投資者或會質疑，美伊衝突仍然持續，何解市場情緒卻會轉趨正面？筆者認為原因有兩個。首先，與投資者心理有關。回顧2022年2月24日俄烏衝突爆發之際，全球股市一同應聲下跌，標普500指數全年下調18%，但於翌年已反彈26%，此後在2024年及2025年更分別進一步升25%及17.9%。而大家都知道，至今俄烏雙方仍處於交戰狀態。正如筆者上期所言，只要軍事衝突未有擴散為區域性戰爭，投資者往往能夠逐步消化相關風險，股市亦會隨之展現韌性。無論如何，筆者跟大家一樣，希望美伊衝突能在未來一個月內解決。



其次，是美國經濟活動仍然蓬勃。根據美國供應管理協會數據，ISM訂單與庫存比率明顯回升，反映企業庫存似乎已於去年12月見底。同時，洛杉磯進口商於4月亦似乎開始恢復增長，並預期將持續擴張。此外，標普最新的製造業採購經理人指數(PMI)升至54.0，顯示美國製造業行業處於擴張區間。在本季業績期中，與數據中心供應鏈相關企業的初步表現不俗，多家公司的業績反映產品需求強勁。此外，3月份美國零售銷售數據亦遠高於預期，促使部分投資者將首季GDP增長預測上調0.5個百分點至3.3%。



美國企業首季業績正公布得如火如荼。截至4月24日，標普500指數成分股中有140家公司（佔指數盈利33%）已派發了成績表，當中有73%公司的盈利優於預期、79%公司的銷售優於預期，兩者均高於同時段內的歷史平均水平。企業整體盈利較市場預期高出11%，亦較上季同期高出7%。



目前，第一季企業每股盈利（結合實際數據與預測數據）按年增長14%，較上周的12%進一步上調。在已公布業績的企業中，有七成均在報告中提及伊朗事件或油價。除商品行業之外，短期內航空業亦大受影響，面對燃油成本上升，部分航空公司唯有計劃削減航班。



此外，美國聯儲局於4月底亦公布議息結果，宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在3.5厘至3.75厘，反映在地緣局勢緊張下，當局決定靜觀其變。聯邦公開市場委員會(FOMC)的會後聲明亦提到，中東局勢導致美國經濟前景不確定性增加。而美國司法部宣布終止對鮑威爾的調查，為沃什(Kevin Warsh)接任主席一職鋪平道路。債券市場反應顯示，市場認為沃什上任後，聯儲局立場或會稍為轉鴿。



霍爾木茲海峽的油輪航運尚未完全恢復，為全球經濟增長帶來一大風險，市場亦可能隨時再起波瀾。不過，美國經濟基本面依然穩健，任何顯著回調，可能都是風險資產投資者的進場機會。而對風險胃納較低的投資者而言，採用一個多元分散的環球投資級別債券組合，將有助緩衝市場波動。《安聯投資大中華基金業務高級產品經理 馬桂銓》



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