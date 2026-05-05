05/05/2026 11:48

《行業數據》同程：五一熱門目的地酒店預訂熱度同比增超40%

《經濟通通訊社5日專訊》同程旅行(00780)「五一」假期盤點顯示，部分地區的春假安排推高了長線出遊及「跳城遊」熱度，熱門目的地的酒店預訂熱度較去年同期增長超40%；部分地區的春假安排大幅推高了親子遊熱度，熱門目的地酒店親子房預訂熱度同比增近50%，北京、上海、成都等親子遊熱度居前。



另外，假期期間「蘇超」「粵超」「閩超」等熱門賽事及大型演唱會的舉辦顯著放大了各地「票根經濟」的帶動效應。



途家民宿亦發布數據，今年五一期間，小城、錯峰、慢遊成為民宿消費的關鍵詞：小城民宿預訂量同比增長約三成；4月30日、5月6日等假期前後錯峰節點的民宿預訂量，同比增長均接近兩成；連住三天的民宿訂單量同比上升，青島、重慶、西安、北京、成都成為熱門旅居目的地。(ry)