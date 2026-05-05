05/05/2026 16:37
【車企血戰】上汽集團4月銷量32.88萬輛，同比降12.7%
《經濟通通訊社5日專訊》上汽集團(滬:600104)發布2026年4月份產銷快報。數據顯示，公司整車合計4月產量345,805輛，銷量328,841輛，同比分別下降14.23%和12.66%；本年累計產量1,285,834輛，銷量1,301,589輛，累計同比分別下降7.0%和1.5%。
*新能源車4月產銷逆勢增長*
儘管整體承壓，新能源汽車板塊表現亮眼。4月新能源汽車產量136,667輛，銷量142,487輛，月度同比分別增長11.23%和11.23%；本年累計產量407,524輛，銷量412,301輛，累計銷量同比增長2.8%。
出口及海外基地業務延續高增長態勢。4月出口及海外基地產量132,735輛，銷量134,301輛，月度同比分別大增54.47%和54.96%；本年累計產量454,781輛，銷量459,200輛，累計銷量同比增長50.22%。(ry)
*新能源車4月產銷逆勢增長*
儘管整體承壓，新能源汽車板塊表現亮眼。4月新能源汽車產量136,667輛，銷量142,487輛，月度同比分別增長11.23%和11.23%；本年累計產量407,524輛，銷量412,301輛，累計銷量同比增長2.8%。
出口及海外基地業務延續高增長態勢。4月出口及海外基地產量132,735輛，銷量134,301輛，月度同比分別大增54.47%和54.96%；本年累計產量454,781輛，銷量459,200輛，累計銷量同比增長50.22%。(ry)