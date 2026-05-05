05/05/2026 16:48

《中國要聞》內地五一假期最後一天跨區域流動量料近3億人次

《經濟通通訊社5日專訊》據官媒引述交通運輸部報道，預計2026年5月1日至5日（五一假期前5天），全社會跨區域人員流動量152,510.3萬人次，日均30502.1萬人次，比2025年同期日均增長4%。



5月5日，全社會跨區域人員流動量預計29003.5萬人次，環比下降3.1%，同比增長8%。



其中，鐵路客運量預計2300萬人次，環比增長12.8%，同比增長9%。



公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）26370萬人次，環比下降4.2%，同比增長8%。



水路客運量103.5萬人次，環比下降38.5%，同比增長1.4%。



民航客運量230萬人次，環比增長6.9%，同比下降0.7%。(sl)