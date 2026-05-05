05/05/2026 08:40

【中東戰火】特朗普淡化中東局勢，稱戰爭可能持續兩三周

《經濟通通訊社5日專訊》美國總統特朗普周一（4日）表示，在與伊朗達成協議方面，「時間對我們來說並不緊迫，可能還要兩周，也許三周。」



他在受訪時似乎有意淡化伊朗當天襲擊韓國商船和阿聯酋的後果，並未明確說明這些行為違反美伊停火協議。他稱：「那並非猛烈的交火，當時沒有發生交火。我想最新確實發生了一些交火事件，我正在對此進行調查。」



針對所謂伊朗向阿聯酋發射導彈和無人機一事，特朗普說，絕大多數導彈和無人機都被擊落，「只有一枚漏網，造成的損失並不嚴重。」與此同時，他表示在霍爾木茲海峽遭到伊朗開火襲擊的韓國船隻，並未受到美軍護航。



阿聯酋較早前表示，該國防空系統攔截了來自伊朗方向的12枚彈道導彈、3枚巡航導彈以及4架無人機。這打破了自約4月8日德黑蘭與美以聯盟停火以來維持的平靜。(rc)