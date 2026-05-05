05/05/2026 09:05

【外圍經濟】聯邦快遞等運輸股大幅下跌，亞馬遜新舉措或顛覆美國物流市場

《經濟通通訊社5日專訊》美國運輸類股票周一（4日）暴跌，此前亞馬遜宣布擴大物流服務範圍，這將使其成為包裹承運商和空運公司的主要競爭對手。



聯邦快遞收跌9.1%，創一年多來最大單日跌幅，而另一競爭對手聯合包裹服務(UPS)跌幅超過10%。物流公司Forward Air和GXO Logistics則遭遇跌幅達兩位數的下滑。



Integrity Asset Management的投資組合經理Joe Gilbert表示，這一消息「對整個運輸市場來說敲響了警鐘。」



亞馬遜多年來一直在構建分銷網絡，主要目標是提升自家平台上賣家的快速配送能力。如今，這家巨企正將該網絡開放給亞馬遜賣家以外的企業。亞馬遜周一在聲明中表示，將向工業製造商3M公司和戶外零售商Lands' End等獨立客戶提供貨運、分銷、履約以及包裹運輸服務。(rc)