05/05/2026 09:25

【外圍經濟】馬斯克同意支付150萬美元，結束美國證券交易委員會針對推特的案件

《經濟通通訊社5日專訊》馬斯克同意支付150萬美元，以結束美國證券交易委員會(SEC)的指控。SEC稱他在2022年未能及時披露其推特的持股增加，從而損害股東利益。



根據周一（4日）提交的文件，該罰款將由馬斯克名下一項可撤銷信託支付。不過，該計劃仍需法院批准。文件顯示，馬斯克並未承認監管機構的指控。



這一罰款金額遠低於馬斯克律師所說SEC最初提出的要求。根據彭博社看到的一封馬斯克律師致監管機構的信，SEC在2024年12月曾要求馬斯克支付超過2億美元以達成和解。



SEC一名發言人表示，如果該協議最終達成，這將是該機構針對未及時提交實益所有權報告行為，對個人或實體施加的最大罰款。(rc)