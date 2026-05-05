05/05/2026 09:41

【穩定幣】美國銀行業行業協會：穩定幣收益相關折衷方案仍有不足

《經濟通通訊社5日專訊》美國銀行業行業協會表示，加密貨幣法案《明晰法案》中有關穩定幣收益的擬定條款，未能充分解決銀行業對於存款流失風險的擔憂，意味著銀行業目前仍對該法案不滿意。



這一表態出乎意料。先前包括Coinbase在內的加密企業都宣稱，該條款是銀行與加密產業之間的折衷共識。受法案通過預期升溫提振，Coinbase股價周一（4日）上漲6%，Circle股價大漲20%。



美國銀行家協會、銀行政策研究院等五大重量級銀行行業協會聯合表示：「參議員蒂利斯與奧爾布魯克斯的政策初衷並無不妥，本意是禁止為穩定幣支付收益和利息，但現行擬定條文未能達成這一目標。」



銀行業一直認為，一旦穩定幣可以付息，儲戶或將從銀行大量抽離資金，進而可能導致全社會放款規模收縮。(rc)