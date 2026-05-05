05/05/2026 10:09

【比特幣】特朗普家族加密貨幣公司WLF控告舊金主孫宇晨抹黑誹謗

《經濟通通訊社5日專訊》由美國總統特朗普及兒子共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial(WLF)周一（4日）表示，已在美國佛羅里達州法院對加密貨幣企業家孫宇晨提出誹謗訴訟。孫宇晨原本是該項目最重要的支持者之一。



World Liberty在X平台公布訴訟文件副本，指控孫宇晨發動一場「公開抹黑運動」。訴狀中表示，孫宇晨不當地將部分附帶投票權和治理權的WLFI代幣，轉移給加密貨幣交易所幣安，另外還指控他做空WLFI。



孫宇晨則表示：「World Liberty今天在X上宣布的所謂誹謗訴訟，不過是一場毫無根據的公關噱頭。我會為自己的行為負責，並期待在法庭上勝訴。」



今年4月，孫宇晨曾起訴World Liberty，指控該公司非法凍結他購買的代幣。孫宇晨表示，World Liberty在其代幣於2025年9月可交易後，秘密安裝工具阻止代幣出售。(rc)