05/05/2026 10:46

【外圍經濟】GameStop提議560億美元收購eBay

《經濟通通訊社5日專訊》GameStop行政總裁科恩證實，公司已向電商巨企eBay主動提出，一項總值高達560億美元的非約束力收購要約。



科恩揚言，若eBay董事會拒絕上述提案，將發起代理權爭奪戰，直接繞過董事會向股東尋求支持。



GameStop提出的收購作價為每股125美元，交易將以50%現金及50%公司股票的混合形式支付。目前，GameStop已透過直接持股及衍生工具，掌握了eBay約5%的經濟權益。



GameStop目前的市值僅約120億美元，而目標公司eBay市值則高達約460億美元。為應付龐大資金需求，GameStop預計將動用資產負債表上約94億美元的現金及流動資產，並已獲得道明證券提供高達200億美元的融資承諾。(rc)