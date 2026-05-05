05/05/2026 13:09

【特朗普當政】美國衛生部長宣布多項措施，協助美國病人逐步停用抗憂鬱藥

《經濟通通訊社5日專訊》美國衛生部長小羅伯特甘迺迪宣布採取多項措施，旨在幫助美國人逐步停用包括抗憂鬱藥物在內的精神類藥物。



他周一（4日）在一場活動上表示：「太多病人在開始治療時，並未充分了解其中的風險，不知道自己要服用這些藥物多久，也不知道該如何停藥，我們將解決這個問題。」



美國衛生部將發布一封函件，旨在鼓勵採用非藥物手段來治療精神健康問題。此外，美國聯邦醫療保險與醫療補助服務中心將發布新指導方針，允許醫生有償幫助病人逐步停用精神類藥物。衛生部將召集一個專家小組為醫生製定指導方針，並開展關於「精神類藥物風險、逐漸減量和停藥」的培訓。



抗憂鬱藥物是美國處方量最大的藥物之一。2025年一項針對3萬多名美國成年人的調查發現，有16.6%的人當時正服用抗憂鬱藥物。(rc)