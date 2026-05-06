06/05/2026 17:22

《外圍焦點》歐元區公布PPI，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社6日專訊》美國股市昨日(5日)無懼中東戰局，三大指數集體高收，當中納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。道指收市升356.35點或0.73%，報49298.25點；標指升58.47點或0.81%，報7259.22點；納指升258.32點或1.03%，報25326.13點。港股方面，恒生指數收市報26213，升315點或1.2%，成交3047億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆參加一場討論活動，主題與美國經濟和貨幣政策有關。7日凌晨1:00am，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加一場會議的小組討論。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月生產者物價指數，年率料由下滑3%改善至升1.8%，月率料由下滑0.7%改善至升3.4%。今晚8:15pm，美國公布4月ADP就業變動，料由6.2萬升至12萬。明日，中國公布4月外匯儲備，料由33421.2億美元升至33590億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：迪士尼(US.DIS)、Gold.com Inc。(US.GOLD)、萬豪國際(US.MAR)、優步(US.UBER)等。(wa)