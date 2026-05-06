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高水126
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06/05/2026 17:05
歐元兌美元報1.1764，美元兌瑞郎報0.7788
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.954
|98.444
|-0.490
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.98/02
|156.22/26
|157.87/91
|歐元/美元
|1.1762/66
|1.1734/38
|1.1693/97
|英鎊/美元
|1.3625/29
|1.3594/98
|1.3538/42
|美元/瑞郎
|0.7786/90
|0.7804/08
|0.7829/33
|美元/加元
|1.3582/86
|1.3595/99
|1.3619/23
|澳元/美元
|0.7259/63
|0.7236/40
|0.7182/86
|紐元/美元
|0.5969/73
|0.5949/53
|0.5885/89
|美元/人民幣
|6.8124/28
|6.8155/59
|6.8302/06
|美元/港元
|7.8359/63
|7.8358/62
|7.8361/65
*上述報價只供參考用