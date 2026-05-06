26,213.78
+315.17
(+1.22%)
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高水116
4,160.17
+48.01
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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06/05/2026 18:05
美匯指數報97.808，關注美國4月ADP就業人數變化
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.808
|98.444
|-0.636
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.94/98
|155.98/02
|157.87/91
|歐元/美元
|1.1774/78
|1.1762/66
|1.1693/97
|英鎊/美元
|1.3623/27
|1.3625/29
|1.3538/42
|美元/瑞郎
|0.7787/91
|0.7786/90
|0.7829/33
|美元/加元
|1.3589/93
|1.3582/86
|1.3619/23
|澳元/美元
|0.7260/64
|0.7259/63
|0.7182/86
|紐元/美元
|0.5967/71
|0.5969/73
|0.5885/89
|美元/人民幣
|6.8113/17
|6.8124/28
|6.8302/06
|美元/港元
|7.8355/59
|7.8359/63
|7.8361/65
*上述報價只供參考用