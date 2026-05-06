06/05/2026 08:24

【中東戰火】伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰來首度訪華

《經濟通通訊社6日專訊》周三（6日）是伊朗戰火爆發第68日，伊朗外長阿拉格齊應邀抵達北京，是開戰以來他首次訪華，顯示北京已提高對斡旋美伊停火的態勢。



伊朗外交部稱，阿拉格齊將與中國外長。在伊朗戰爭期間，兩國外長一直保持密切溝通，至少已通話三次。中方多次重申應立即實現停火，同時呼籲各國相互尊重主權。



阿拉格齊訪華之際，正值美國總統特朗普準備在下周到訪北京，這將是近十年來美國總統首次訪華。特朗普周一（5日）表示期待與習近平會面。



*特朗普：習近平一直非常友好*



特朗普周二（5日）宣布暫停對霍爾木茲海峽護航的「自由計劃」，等待伊朗做出反應。他在白宮接受記者採訪，當被問及希望在與習近平會晤時就伊朗問題取得什麼成果時稱，他說：「伊朗會是一個議題，但他（習近平）在這件事上一直非常友好。」



特朗普說：「中國沒有對我們提出挑戰。他們不會挑戰我們。他不會那樣做。我不認為他會那樣做，可能是因為我，但我認為他一直非常尊重」。(jf)