06/05/2026 08:41

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▷ 投入成本升至14年半高位，主因中東戰事推升油價

▷ 企業新訂單減少，僱員人數現3個月來首次縮減 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》據《彭博》報道，標普全球(S&P Global)最新公布數據，香港4月整體經濟採購經理指數(PMI)進一步下滑至48.6，低於3月份的49.3，亦是自2025年6月以來的最低水平。該指數已連續第二個月處於50以下的收縮區域，反映私營經濟活動持續放緩。數據顯示，4月份產出指數由3月的48.6降至48.3，同樣錄得2025年6月以來新低，並連續第二個月收縮。綜觀4月份數據，企業產出與新接訂單再度錄得跌幅，其中減產速度更加快至去年7月以來最急。受訪公司普遍表示，加價行動對業務經營及客戶訂單帶來負面影響。值得注意的是，雖然整體新訂單量持續減少，但來自海外及內地的訂單表現各異：4月份出口訂單重拾升幅，惟來自中國內地的銷售額卻由升轉跌，錄得7個月以來的首次跌幅。價格方面，4月整體投入成本飆升，升幅攀至2011年11月以來最大，即14年半高位。成本通脹主要由原材料價格急升所致，這與中東爆發戰爭引發油價及燃料價格飆漲密切相關。同時，企業的薪酬成本亦已連續9個月增加。為緩解盈利壓力，企業紛紛調高售價，加幅為2023年9月以來最大。隨著新訂單減少，企業積壓的工作量連續兩個月下降，反映產能過剩及需求走弱的跡象浮現。因此，企業對擴充人手的態度轉趨保守，僱員人數出現3個月以來的首次縮減，主要與公司未有填補職缺及縮編節流有關。儘管企業在4月繼續積極採購，但數量增幅較上月收窄。受訪公司表示，由於預期原材料價格可能進一步攀升，故先行增購投入品，令採購庫存連續11個月上升。供應方面，供應商產能充裕，供貨表現持續改善。對於未來一年前景，香港私營企業維持看淡，悲觀情緒雖較上月略有淡化，但依然顯著。業者普遍憂慮市場競爭加劇，以及中東戰火牽動的地緣政治風險升溫。(ul)