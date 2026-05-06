06/05/2026 16:32

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▷ 網售佔9.7%，價值33億港元，年增35.1%

▷ 汽車及零件銷貨價值年增80.8% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字。2026年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，較2025年同月上升12.8%，預期為9.4%。2026年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較2025年同期上升11.8%。與2025年同期比較，2026年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.1%。在2026年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為33億元，較2025年同月上升35.1%。2026年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較2025年同期上升27.5%。與2025年同期比較，2026年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計上升30.1%。扣除其間價格變動後，2026年3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2025年同月上升9.8%。2026年1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較2025年同期上升9.8%。與2025年同期比較，2026年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計上升9.8%。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2026年3月與2025年3月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升18.1%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升27.2%）；超級市場貨品（上升0.6%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升30.1%）；藥物及化妝品（上升3.1%）；服裝（上升8.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.0%）；百貨公司貨品（上升1.3%）；汽車及汽車零件（上升80.8%）；書報、文具及禮品（上升3.0%）；傢具及固定裝置（上升0.6%）；以及眼鏡店（上升7.4%）。另一方面，2026年3月與2025年同月比較，燃料的銷貨價值下跌14.2%。其次為中藥（銷貨價值下跌5.4%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.2%）。 2026年第一季與2025年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升7.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升5.4%。政府發言人表示，3月零售銷售繼續增強。零售總銷貨價值按年上升12.8%，大部分零售商主要類別均有增長。各個類別當中，汽車的銷售尤為強勁，這是受惠於電動私家車首次登記稅寬減在3月底屆滿，訂單在限期前急升所致。展望未來，受惠於本地需求復蘇、訪港旅遊業持續增長，以及宏觀金融環境利好，零售銷售的短期前景大致正面。政府會繼續監察地緣政治緊張局勢波動的下行風險，衡量當中對本地消費市道的潛在影響。(ul)