06/05/2026 08:30

【開市Ｇｏ】特朗普暫停自由計劃，A股復市港股通重啟，美圖季績勁

【要聞盤點】



1、美國股市周二(5日)無懼中東戰局，三大指數集體高收，當中納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。道指收市升356.35點，或0.73%，報49298.25點；標指升58.47點，或0.81%，報7259.22點，盤中一度升至7273.26點高位；納指升258.32點，或1.03%，報25326.13點，盤中更曾高見25361.05點。中國金龍指數升8點。日股休市。



2、美國總統特朗普表示，將暫停協助船隻通過霍爾木茲海峽的「自由計劃」一小段時間，以觀察能否與伊朗達成和平協議，但對伊朗港口的封鎖措施依然有效。



3、美國國防部長赫格塞思明確表示與伊朗的停火尚未結束，並將美軍本周開始在霍爾木茲海峽實施的「自由計劃」定性為防禦性臨時任務，強調美軍「不尋求交戰」。美國國務卿稱對伊進攻行動已經結束。



4、美國供應管理協會(ISM)公布，美國4月非製造業採購經理人指數(PMI)報53.6，略低於市場預期的53.7，亦較3月的54進一步放緩，顯示服務業擴張動能正在溫和回落，但整體仍穩守50關口以上，維持在擴張區間。



5、美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告，截至3月底，全美職位空缺減少5.6萬個，降至686.6萬個，表現遜於市場預期。期內，整體職位空缺率亦微跌至4.1%。



6、內地五一假期結束，A股今日復市，港股通恢復交易。昨日港股在無北水交易的情況下，全日成交額錄得去年10月以來新低。



7、中國交通運輸部預計，五一假期全社會跨區域人員流動量預計超過15億人次，較2025年同期日均增長4%。



8、受惠於AI需求以及消費和投資雙雙回升，香港首季本地生產總值按年增速創2021年以來最快，並自疫情以來首次跑贏內地。



9、AMD首季營業額102.5億美元，按年增長38%，高於市場預期。數據中心部門營業額58億美元，按年大增57%，成為業績主要動力。9。預計第二季度營收112億美元，超出預期的105億美元。AMD股價盤後曾經漲超8%。





【焦點股】



石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883) 黃金概念股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、SPDR金(02840)

- 特朗普稱將暫停自由計劃，以觀察能否與伊朗達成和平協議

- 美國國務卿稱對伊進攻行動已經結束



新世界發展(00017)

- 就出售旗下酒店資產一事澄清未訂須予以披露出售協議



旅遊股、消費股：攜程(09961)、名創優品(09896)、蜜雪集團(02097)

- 中國「五一」假期全社會跨區域人員流動量預計超15億人次



美圖(01357)

- 首季影像與設計收入升34%，付費用戶突破1790萬



先聲藥業(02096)

- ADC新藥SIM0613獲國家藥監局批內地晚期實體瘤臨床試驗



可孚醫療(01187)

- 超購398倍一手中籤率5%，今日掛牌，昨晚暗盤稍升近2%



亞洲聯網科技(00679)

- 被指股權高度集中街貨僅佔9%，公司確認符公眾持股量規定



【油金報價】



紐約期油下跌1.77%，報100.46美元/桶



布蘭特期油下跌1.61%，報108.65美元/桶



黃金現貨上升0.72%，報4590.28美元/盎司



黃金期貨上升0.70%，報4600.34美元/盎司