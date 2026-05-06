06/05/2026 09:10
《駐京專電》五一假期北京接待遊客1883萬人次、旅遊總花費223.6億，均創新高
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》北京市文化和旅遊局發布數據顯示，今年「五一」假期北京接待遊客總量1882.7萬人次，同比增長5.1%；實現旅遊總花費223.6億元（人民幣．下同），同比增長6.6%，遊客接待量與旅遊消費均創歷史同期新高。
「五一」假期，北京接待入境遊客12.8萬人次，同比增長22.3%，實現入境遊客花費13.8億元，同比增長22.6%。
節日期間，北京推出2000餘場特色文旅活動，覆蓋文藝演出、景區遊覽、科普研學、潮流市集等多個領域。北京舉辦線下營業性演出332台1684場，票房收入約2.6億元。北京人民藝術劇院上演新創劇目《翡翠城》，國家大劇院上演歌劇《齊格弗里德》等，多台大型演唱會對來京旅遊消費帶動明顯。
「五一」假期，北京接待入境遊客12.8萬人次，同比增長22.3%，實現入境遊客花費13.8億元，同比增長22.6%。
節日期間，北京推出2000餘場特色文旅活動，覆蓋文藝演出、景區遊覽、科普研學、潮流市集等多個領域。北京舉辦線下營業性演出332台1684場，票房收入約2.6億元。北京人民藝術劇院上演新創劇目《翡翠城》，國家大劇院上演歌劇《齊格弗里德》等，多台大型演唱會對來京旅遊消費帶動明顯。