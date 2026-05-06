06/05/2026 16:38
《駐京專電》交通部：「五一」假期15.17億人次跨區域出行，創新高
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》交通運輸部最新數據顯示，2026年「五一」假期（5月1日至5月5日）全社會跨區域人員流動量達15.17億人次，比2025年同期增長3.49%，日均超3億人次，創歷史同期新高。
*民航及水路客運總量均下降*
假期期間，鐵路客運總量10637.7萬人次，日均為2127.54萬人次，同比增長4.6%。
公路人員流動總量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）139172萬人次，日均為27834.4萬人次，同比增長3.51%。
水路客運總量849.2萬人次，日均為169.84萬人次，同比下降1.37%。
民航客運總量1054萬人次，日均為210.8萬人次，同比下降5.74%。
*民航及水路客運總量均下降*
假期期間，鐵路客運總量10637.7萬人次，日均為2127.54萬人次，同比增長4.6%。
公路人員流動總量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）139172萬人次，日均為27834.4萬人次，同比增長3.51%。
水路客運總量849.2萬人次，日均為169.84萬人次，同比下降1.37%。
民航客運總量1054萬人次，日均為210.8萬人次，同比下降5.74%。